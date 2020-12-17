Beyazgül, TBB Bölgesel Kalkınma toplantısına katıldı

Pandemi sonrası Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Bölgesel Kalkınma Toplantısı Diyarbakır'da yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ulusal kalkınmada yerel yönetimlerin yeri ve önemini vurgulamak amacıyla 11 farklı ilde düzenlenecek olan “Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları”nın ikincisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı.

Toplantıya katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı konuşmada katılımcılara Şanlıurfa'da yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında bilgi verirken, önümüzdeki süreçte yapılacak olan projeler hakkında bilgiler aktardı. Bölgesel Kalkınma Toplantısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak katıldı. Toplantı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan belediye başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmaları, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Sanayi ve Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Münir Karaloğlu yaptı. TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda, sağlıklı ve dirençli şehirler kodlamasının biran önce yapılması, akıllı şehirler için yüksek teknolojilerin kullanılması gerektiğinin altını çizerek dijitalleşmenin önemli olduğuna değindi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde belediyeciliğin yanı sıra üretim ve istihdam konularıyla ilgili projeler ürettiklerini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentin sahip olduğu zengin potansiyele değinerek, bugünün gerçekleriyle yarını öngörerek çalışmalara yön verdiklerini söyledi. Beyazgül ayrıca Şanlıurfa'nın bu dijitalleşme döneminde günün teknolojisini kullanarak daha değerli bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Toplantı, TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici’nin kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

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