Zehir tacirleri yakayı ele verdi Yunus timleri suçüstü yakaladı

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Şanlıurfa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polisi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısları tespit ederek takibe alan polis, 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, polis otosuna konularak emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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