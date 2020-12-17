3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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'Sizce kim bu bebek?'

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'mahrem imam'ları, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve örgüt içinde sorumlu olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilenlere yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara ile İzmir'de operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunamayan 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-17 16:04:41



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