Otobüste bulduğu parayı yetkililere ulaştırdı Özel halk otobüsü şoföründen örnek davranış İçerisinde para olan cüzdanı yetkililere teslim etti Yetkililer parayı düşüren yolcuyu kamera kayıtlarını inceleyerek bulmaya çalışıyor

Şanlıurfa’da bir özel halk otobüsü şoförü, bir yolcunun otobüste düşürdüğü para dolu cüzdanı sahibine ulaştırılması için zabıta ekiplerine teslim etti. Otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, cüzdanı düşüren yolcuyu bulmaya çalışıyor.

Şanlıurfa’da bir yolcu, Sırrın Mahallesi ile Karaköprü hattındaki özel bir halk otobüsünde cüzdanı düşürdü. Yolcular indikten sonra koltukta oturan yaşlı bir adam, cüzdanı fark edip otobüs şoförü Ramazan Buzluoğlu’na teslim etti. Cüzdanı açan Buzluoğlu, içerisinde bir miktar para dışında herhangi bir kimlik ya da adres bilgisi olmadığını gördü. Cüzdanı yanına alan sürücü, özel halk otobüsü garajındaki sorumlulara bildirdi.



Zabıtaya teslim etti

Cüzdanda herhangi bir bilgi ya da adres olmadığı için zabıtaya haber verildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri de cüzdanın şubeye getirilmesini istedi. Özel halk otobüsü sorumlularıyla birlikte Trafik Şube Müdürlüğüne giden Ramazan Buzluoğlu, içerisindeki parayla birlikte cüzdanı tutanak karşılığı Zabıta Trafik Şube Müdürü Mehmet Satıcı’ya teslim etti.



Kamera kayıtları incelendi

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğündeki görevliler, otobüsün kamera kayıtlarını inceleyerek cüzdanın sahibini belirlemeye çalıştı. Kamera kayıtlarında cüzdanın bulunduğu koltukta son olarak iki kadının oturduğunu tespit etti.

Cüzdanı yaşlı bir yolcunun bulup kendisine teslim ettiğini söyleyen şoför Ramazan Buzluoğlu, ”Şanlıurfa özel halk otobüsü şoförüyüm. Araçta bir miktar para bulundu, yolcu arkadaşlar bana verdi. Biz de gereken birimlere teslim ettik. İnşallah sahibini bulup teslim edeceğiz. Bu cüzdanın içerisinde kimlik falan yok, sadece bir miktar para var. Koltuğun üstündeydi, iki bayandı, aceleleri vardı, unutmuşlar. Yaşlı bir amca bana verdi. Ben de gereken yerlere getirip teslim ettim. Aceleleri vardı, belliydi. Kameradan bakıp tespit de ettik. İnşallah bulup teslim edeceğiz” dedi.



Paranın sahibine ulaşmaya çalışıyorlar

Şoförün yaptığı davranışın diğerlerine de örnek olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü Mehmet Satıcı, “Özel halk otobüsü şoförü arkadaşımız dün bir bayanın parasını koltukta unutması sonucu bizimle irtibata geçti. Biz de araç kameralarından bayanın eşkalini belirledik. Şoför arkadaşımız gelip tutanakla bulduğu yüklü miktarda parayı teslim etti. Cüzdanın içerisinde kimlik olmadığından kamera aracılığıyla tespit etmeye çalışıyoruz. İnşallah sizlerin de aracılığınızla bu bayan arkadaş bizlere ulaşır. Zabıta Daire Başkanlığıyla iletişime geçtiğinde parayı inşallah kendisine teslim edeceğiz. Şoför arkadaşımıza da bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer arkadaşlara da örnek olur” diye konuştu.

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