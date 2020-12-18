Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da özel düzenekle açılır kapanır plaka taktıran TIR sürücüsüne 2 bin 206 lira ceza kesildi.
Şanlıurfa kent girişinde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı hızlı olduğu belirlenen ancak plakası tespit edilemeyen bir TIR´ı durdurdu. Araçta inceleme başlatan trafik polisi, plakadaki açılır kapanır düzeneği fark etti. Plakanın okunmaması için son harf kısmının silinebilir boyayla beyaz renge boyandığı tespit edildi. Polis, plaka düzeneğinin cep telefonuyla kaydını alırken sürücü İ.K.´ye plakaları kapatarak takograf kullanmadığı için 2 bin 206 lira ceza uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-18 16:01:15
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