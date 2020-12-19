Şanlıurfa'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi kanunu gereğince toplanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantıları sona erdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan başkanlığında gerçekleştirdiği yılın son meclis toplantısında önceden duyurusu yapılan yazılı gündem maddelerini görüşülerek karara bağladı.

13 İlçe belediye başkanı ve 71 meclis üyesi olmak üzere toplamda 85 üyeden oluşan büyükşehir belediye meclisinin Şanlıurfa’nın geleceğini inşa etmek için gerekli olan tüm çalışmaları yaptığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 2020 yılında yoğun toplantılar geçirerek birçok projenin yapılması için imza attıkları söyledi.

Başkan Vekili Ahmet Kaytan, “Şanlıurfa’mızı ilgilendiren çok önemli kararlara imza attık. 2020 yılı meclisimizi sükunet ve muhabbet içerisinde tamamladık. 2021 yılında tek temennimiz Covid19 hastalığından bütün insanlığın kurtulduğu günleri görmektir. 2021 yılında da şehrimizi ve ülkemizi çok daha ileri düzeye taşımak üzere kararlara ve çalışmalara hep birlikte imza atarız. Bir yıl boyunca meclis çalışmalarına katılarak tüm sorumlulukları üstlenen ve atkı sunan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

İhtisas komisyonunun çalıştığı konular olmak üzere İmar komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlandığı toplantının sonunda birer kapanış konuşması yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, yıl boyunca süren meclis görüşmelerinde emek veren tüm meclis üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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