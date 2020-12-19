Şanlıurfa´da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçti

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Sahte altına el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-19 14:35:41



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