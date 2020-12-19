Şanlıurfa'da 100 adet sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan araçta 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.