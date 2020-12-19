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Şanlıurfa'da 100 adet sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'da 100 adet sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

Şanlıurfa'da şüphe üzerine durdurulan araçta 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ŞanlıurfaGaziantep karayolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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