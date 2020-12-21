Yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı

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Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yayayı, çevredeki vatandaşlar tedbir amaçlı yol kenarına götürdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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