Suruç´ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga kamerada



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 Suriyeli kardeş yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Suruç'a bağlı Hürriyet Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre ekmek satan 2 Suriye uyruklu kardeş ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kim tarafından bıçaklandığı belirlenemeyen ve isimleri öğrenilemeyen iki kardeş ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan kardeşler çevredeki bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kardeşler gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga anı ve sonrasında yaralılara yapılan müdahale yer aldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-21 14:11:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.