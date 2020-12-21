Karaköprü'de kadınlar için spor salonu imkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü'de kadınlar için spor salonu imkanı

İHA

Karaköprü'de kadınlar için spor salonu imkanı

Karaköprü Belediyesi kadınların sağlıklı yaşam adına rahatça spor yapabilmeleri için çadır spor merkezinde spor salonu imkanı sunuyor.
Karaköprü Belediyesi ilçedeki kadınların sağlıklı yaşam için spor yapmalarını sağlamak adına pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen çadır gençlik ve spor merkezini spor salonuna çevirerek hizmete sundu. Çankaya Mahallesinde bulunan çadır gençlik ve spor merkezinde tamamen ücretsiz olarak sunulan spor salonu hizmetiyle kadınlar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün spor yapma imkanı buluyor.
Sabah ve öğleden sonra seansları şeklinde yapılan çalışmalarda kadınlara eğitmen eşliğinde pilates, fitness, aerobik, step ve zumba çalışmaları yaptırılıyor. Sabah 10.30 ve 11.30 ile öğleden sonra 13.30 ve 14.30 saatleri arasında kadınlar spor salonunda sağlıklı yaşam için spor yapabilecek.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandemi döneminde çadır gençlik merkezinin hizmet veremediğini hatırlatarak bunu fırsata çevirmek ve kadınlara spor hizmeti sunmak için orayı spor merkezine çevirdiklerini kaydederek,, "Biz tüm vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet sunabiliriz diye düşünüyoruz. Bu anlamda ilçede çalışan veya ev hanımı kadınlar için sağlıklı yaşam adına çadır gençlik merkezimizi değerlendirdik ve spor salonuna çevirdik. Burada hanımlar ücretsiz olarak hoca eşliğinde spor yapabilecekler. İlçemizdeki hanımlara spor salonumuz hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
Spor salonu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların 444 9 657 numaralı beyaz masa biriminden bilgi alabilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı
YEREL HABERLER Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı
‘Ne geziyorsunuz’ kavgasında 2 kişi yaralandı Kısıtlama kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER ‘Ne geziyorsunuz’ kavgasında 2 kişi ...
Suruç´ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga kamerada
YEREL HABERLER Suruç´ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga ...
Siverek’te 100 yetim ve öksüz sevindirildi
YEREL HABERLER Siverek’te 100 yetim ve öksüz sevindirildi
Yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı
Haliliye’de kırsal değişiyor
YEREL HABERLER Haliliye’de kırsal değişiyor
Evden çıkamadılar site bahçesinde kan bağışında bulundular
YEREL HABERLER Evden çıkamadılar site bahçesinde kan bağışında ...
Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
YEREL HABERLER Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar
Şanlıurfa’da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
Akçakale’de drenaj çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akçakale’de drenaj çalışmaları başladı
Bakan Soylu talimat verdi, emniyet güçleri kıskıvrak yakaladı Takibe alınan otomobilde 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu talimat verdi, emniyet güçleri kıskıvrak ...
Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı Binlerce kuş gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı Binlerce kuş ...
Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim ...
Vali Erin Viranşehir STEM akademisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Erin Viranşehir STEM akademisini ziyaret etti
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Şanlıurfa'da 100 adet sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 100 adet sahte Cumhuriyet altını ele ...
Şanlıurfa´da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçti
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da 100 sahte cumhuriyet altını ele geçti
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Şanlıurfa'da bakıma muhtaçlara yemek yemek desteği
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bakıma muhtaçlara yemek yemek desteği
Koruma altındaki gazeteciye 5 kez saldırdılar Gazeteci saldırılardan yaralı olarak kurtulurken her seferinde ise saldırganlar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Koruma altındaki gazeteciye 5 kez ...
Şanlıurfa'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X