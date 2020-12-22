Bozova’da hizmet seferberliği Bozova Başkan Aksoy ile kabuk değiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozova’da hizmet seferberliği Bozova Başkan Aksoy ile kabuk değiştiriyor

İHA

Bozova’da hizmet seferberliği Bozova Başkan Aksoy ile kabuk değiştiriyor

Sınırlarında yer alan Atatürk Baraj Gölü ve doğal güzellikleriyle Şanlıurfa’nın önemli ilçeleri arasında yer alan Bozova, Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un hizmetleriyle adeta kabuk değiştiriyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal hizmetlerde de farkını gösteren Bozova Belediyesi, hizmet seferberliği ile kentin çehresini değiştiriyor.
Önce muhtarlık, ardından Ziraat Odası Başkanlığı ve Köylere Hizmet Götürme Birliğindeki görevleri nedeniyle yörenin sorunlarına ve beklentilerine hakimiyeti ile ilk görev yılında farkını hissettiren Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, hayata geçirdiği projelerin yanı sıra planladığı projeleri de anlattı.
Halkın belediyeden öncelikli beklentisinin rutin hizmetler olduğunu vurgulayan Başkan Aksoy, “Su, kanalizasyon ve yol hizmetleri olmazsa olmazımız. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla bu hizmetler artık beklenti olmaktan çıkıp hayata geçirildi. Ancak, bizim için önemli olan sosyal belediyecilik hizmetleri ile gönüllere dokunmaktır” dedi.
Aksoy, rutin belediyecilik hizmetlerini yanı sıra içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle diğer ilgili kurumlarla halk sağlığı için denetim ve temizlik hizmetlerine ağırlık verdiklerini belirterek, “Elbette bunlarla yetinmiyoruz. İlçe halkımıza yaşanabilir bir ilçe ve bu ilçede yetişecek mutlu nesiller için projeler geliştirdik. Bunları bir bir hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
Kış nedeniyle şu günlerde başta kırsal mahalleler olmak üzere stabilize yol ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Başkan Aksoy, bunun yanı sıra göreve gelirken söz verdiği Kent Meydanı ve Kitap Otağı projelerinin de tamamlandığını belirterek, “Bir ilçeyi yaşanabilir kılan en önemli özellikler sosyal donatılardır. Bu nedenle park ve bahçe çalışmalarına, çocuk ve gençlerimiz için sosyal faaliyet alanlarının yapımına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda inşaatına başladığımız kütüphane, futbol sahaları, yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi inşaatımız hızla devam ediyor. Çünkü biz inanıyoruz ki, çocuk ve gençlerimizin eğitimine yaptığımız yatırım geleceğimize yaptığımız yatırım demektir” ifadelerine yer verdi.
Başkan Suphi Aksoy, ilçenin önemli bir ihtiyacı olan Canlı Hayvan Pazarı inşaatının da Yaylak Mahallesinde devam ettiğini belirterek, “Hizmetlerimizi aciliyet sırasına göre hayata geçiriyoruz” dedi.
Bozova için ilk hizmet yılında hayata geçireceği birçok projenin bulunduğunu vurgulayan Başkan Aksoy, bunların arasında Bozova Otogar Projesi, doğalgaz projesi, 88 mahalleye çocuk parkı, küçük sanayi sitesi, fıstık pazarı, sosyal tesis ve marina, Bozova Atak Sahil Yürüyüş ve bisiklet yolu projesi ile mesire alanları projelerinin yer aldığını kaydetti.
Aksoy, “Halkımızdan aldığımız güçle ne söz verdiysek hayata geçiriyoruz. Aldığımız her gönül ve hayır duasının verdiği manevi huzur, hizmetlerimizi üretirken aldığımız moral ve motivasyonun en önemli kaynaklarıdır. Halkımıza hizmetkar olmak için burada olduğumuzun bilinciyle Bozova’yı yeni hizmetlerle tanıştırmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Aksoy, hizmetlerin öncelik sırasını belirlerken halkın da görüş ve önerilerine her zaman açık olduğunu, bu nedenle pandemi kuralları çerçevesinde başta çarşı pazar olmak üzere halkın arasında dolaşıp onları dinlemeye özen gösterdikleri belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siverek’te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
YEREL HABERLER Siverek’te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
Şanlıurfa'da perma kültür çiftliği projesi ile yaşam alanları yeşillenecek
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da perma kültür çiftliği projesi ile yaşam ...
İş merkezinde yangın paniği
YEREL HABERLER İş merkezinde yangın paniği
Karaköprü'de kadınlar için spor salonu imkanı
YEREL HABERLER Karaköprü'de kadınlar için spor salonu imkanı
Yarı olimpik yüzme havuzunun çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Yarı olimpik yüzme havuzunun çalışmaları başladı
Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı
YEREL HABERLER Sanayi sitesi bekçisi, tartıştığı 2 kardeşi bıçakladı
‘Ne geziyorsunuz’ kavgasında 2 kişi yaralandı Kısıtlama kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER ‘Ne geziyorsunuz’ kavgasında 2 kişi ...
Suruç´ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga kamerada
YEREL HABERLER Suruç´ta 2 kişinin yaralandığı bıçaklı-sopalı kavga ...
Siverek’te 100 yetim ve öksüz sevindirildi
YEREL HABERLER Siverek’te 100 yetim ve öksüz sevindirildi
Yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yayaya otomobil çarptı: 1 yaralı
Haliliye’de kırsal değişiyor
YEREL HABERLER Haliliye’de kırsal değişiyor
Evden çıkamadılar site bahçesinde kan bağışında bulundular
YEREL HABERLER Evden çıkamadılar site bahçesinde kan bağışında ...
Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
YEREL HABERLER Sınır ilçesinde uygulama yapan polislere çorba ikramı
Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Bozuk yolu kazma ve kürekle düzeltmeye çalıştılar
Şanlıurfa’da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da görevi başındaki polislere tatlı ikramı
Akçakale’de drenaj çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akçakale’de drenaj çalışmaları başladı
Bakan Soylu talimat verdi, emniyet güçleri kıskıvrak yakaladı Takibe alınan otomobilde 1 kilo 830 gram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bakan Soylu talimat verdi, emniyet güçleri kıskıvrak ...
Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı Binlerce kuş gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı Binlerce kuş ...
Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Otobüste bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X