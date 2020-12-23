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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı

DHA

Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle elde kaldı.
Şanlıurfa'da çiftlikte organik olarak yetiştirilen hindilerin toptan ve perakende satışı yapılıyor. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan ve 120 ile 300 lira arasında fiyata satılan hindiler, yeni yılın yaklaşmasına rağmen satılmıyor. Bu yıl büyük emeklerle 5 bin hindi yetiştirdiğini ve `yılbaşında satarım´ düşüncesiyle bu işe girdiğini belirten besici Yasin Dil, satış yapamadığını belirterek, "Biz hindileri civcivken alıp, bakıyoruz. Bakımı çok zor. Onlar için geniş bir çiftlik oluşturduk tamamen doğal ortamda organik olarak yetişiyorlar. Mevsimlere göre aşılarını yaptırıyoruz. Çiftliğimizi de sürekli dezenfekte ediyoruz. Büyük emeklerle beslediğimiz hindilerimizi yılbaşında satmak istiyorduk. Ancak bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Bu nedenle yılbaşına bir umudumuz kalmadı" dedi
Bu yıl satışların geçen yıla göre düşük olduğunu belirten hindi satıcısı Bedir Yakışı ise, "Yılbaşı sofralarını süsleyen hindiler elimizde kaldı. Eski yılbaşı gelenekleri bitti. Büyük emeklerle yetiştirdiğimiz hindilere alıcı çıkmıyor" diye konuştu.
Yakışı, yeni yılda hindi almak isteyenlerin ise hindilerin gagalarının kırmızı, gözlerinin ve tüylerinin parlak, koltuk altlarının ise sarı olmasına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL
2020-12-23 08:47:08

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