Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, ŞanlıurfaGaziantep yolu Organize Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Suruç ilçesi yönünden şehir merkezine giden 3 servis minibüsü, otomobil ve hafif ticari araç çarpıştrı. 5 aracın karıştğı zincirleme kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normalde döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-23 23:37:31
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