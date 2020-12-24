Ev yangını hasara neden oldu

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Durumun itfaiye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki çoğu eşya kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.