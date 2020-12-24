Çocuğu havaya kaldırıp yere çarpan esnaftan ilginç savunma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğu havaya kaldırıp yere çarpan esnaftan ilginç savunma

İHA

Çocuğu havaya kaldırıp yere çarpan esnaftan ilginç savunma

Şanlıurfa’da çocuğu havaya kaldırıp yere çarparak dövdüğü için tutuklanan esnaf Mahmut A., çocuğu havaya kaldırıp yere vurmasını kolunun sakat olmasına bağlarken mahkeme heyeti Mahmut A.’yı tahliye etti.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurarak dövme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğa karşı darp gerekçesiyle tutuklanan esnaf Mahmut A.’nın yargılanmasına başlandı. Hakkında, çocuğa karşı canavarca hisle yaralama suçlamasıyla iddianame hazırlanan Mahmut A. Şanlıurfa 6 Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mahmut A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatı ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezine üye Avukatlar Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin duruşmada hazır bulundu.

“Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü”
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma için söz alan sanık Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., “Olay günü önce dükkana gelip su istedi. Suya tükürüp yere döktü. Ardından ise dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Sanık avukatı ise savunmasında müvekkili hakkında sadece aleyhe delillerin toplandığını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

“Haksız tahrik indirimini gerektiren delil yok”
Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılan Av. Hacer Perihan Demirel’de sanığın kendisini kurtarmak için soyut beyanlarda bulunduğunu belirterek, “Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını gerektiren somut bir delil yok” dedi.
Beyanın ardından Avukat Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılma talebinde bulundu.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezinin katılma talebini kabul ederek, sanık hakkındaki tutukluluk süresi ve işlendiği iddia olunan suça ilişkin delillerin toplanmış olmasından dolayı sanık Mahmut A.’nın tahliye edilmesine karar verdi.

Davanın geçmişi
Şanlıurfa’nın Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu döven esnaf Mahmut A. 16 Kasım’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Esnafın çocuğu dövdüğü anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tekrardan gözaltına alınan Mahmut A. 17 Kasım tarihinde tutuklandı. Görüntülere yansıyan olayda önce çocuğu tokatlayarak döven Mahmut A., ardından çocuğu eliyle havaya kaldırarak yere çarpıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da evlenen çiftler için fidan dikim etkinliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da evlenen çiftler için fidan dikim ...
Ev yangını hasara neden oldu
YEREL HABERLER Ev yangını hasara neden oldu
Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 ...
Şanlıurfa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 yaralı
Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza geçirdi
YEREL HABERLER Vücudu yanan çocuk hastaneye götürülürken kaza ...
Telefonun içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Telefonun içinden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa kırsalı doğalgaza kavuştu
YEREL HABERLER Şanlıurfa kırsalı doğalgaza kavuştu
Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı
YEREL HABERLER Yılbaşına kısıtlama getirilince hindiler elde kaldı
Karaköprü’de parklarda yeşillendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Karaköprü’de parklarda yeşillendirme çalışmaları
HRÜ dijital akademi ile eğitimcilere destek olacak
YEREL HABERLER HRÜ dijital akademi ile eğitimcilere destek olacak
Türk bayraklı bisikleti ile dünyayı geziyor Türk kültürünü bayraklı bisikleti ile tanıtıyor Türk tarihini ve kültürünü tanıtmak için Köln'den bisikletiyle yola çıkan gezgin, Şanlıurfa’ya ulaştı
YEREL HABERLER Türk bayraklı bisikleti ile dünyayı geziyor Türk ...
Çadırda yaşayan sığınmacılara yardım eli uzandı
YEREL HABERLER Çadırda yaşayan sığınmacılara yardım eli uzandı
Bozova’da hizmet seferberliği Bozova Başkan Aksoy ile kabuk değiştiriyor
YEREL HABERLER Bozova’da hizmet seferberliği Bozova Başkan Aksoy ile ...
Eyyübiye’de araç garaj parkı çalışmaları
YEREL HABERLER Eyyübiye’de araç garaj parkı çalışmaları
Siverek’te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı
YEREL HABERLER Siverek’te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X