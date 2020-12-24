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(Özel) Korona virüse yakalanan aile yaşadıklarını anlattı "Sevdiklerinizden bile uzak kalmak zorunda oluyorsunuz"

İHA

(Özel) Korona virüse yakalanan aile yaşadıklarını anlattı "Sevdiklerinizden bile uzak kalmak zorunda oluyorsunuz"

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde korona virüse yakalanan Demirden ailesi fertleri yaşadıkları zorlu süreci anlattı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Demirden ailesinin fertleri yaklaşık bir buçuk ay önce korunmalarına rağmen korona virüse yakalanarak zor günler geçirdi. Günlerce dışarı çıkamadıklarını, en sevdiklerinden bile uzakta kalmak zorunda kaldıklarını belirten aile fertleri, bu hastalığa yakalanmamak için herkese tedbirlere uyulması çağrısında bulundu. Bir buçuk ay önce hastalığa yakalandıklarını anlatan Abdullah Demirden, "İlk başta anne ve babamın testleri pozitif çıktı. Sonrasında ben ve eşim de testlerimizi yaptık, bizim de pozitif çıkınca kendimizi karantinaya aldık" şeklinde konuştu.

"Öyle bir illet ki yardıma bile gidemedik"
Hastalık nedeniyle en sevdiklerinin yardımına bile gidemediklerini söyleyen Demirden, "Annem astım hastası olduğu için, süreci çok zor atlattı. Biz ayrı evde, anne ve babam ayrı evde karantinadayız ve yardımlarına gidemiyoruz, İhtiyaçlarını gideremiyoruz. Öyle bir illet ki en sevdiklerimizin yardımlarına bile gidemedik. Komşu ve akrabalar sayesinde ayakta kaldık. Sağ olsunlar gerekli eşyaları bize alıp kapıya bırakıyorlardı" dedi.
Eşi, kendisi, oğlu ve gelinlerinin 1 buçuk ay önce korona virüse yakalandığını belirten anne Zehra Demirden, hastalık sürecinin çok sıkıntılı geçtiğini belirterek, "Siz aile olarak çok sıkıntı çektik. Salgın öyle bir şey bize öğretti ki anne olarak eşinin, evladının yani kimsenin kimseye bir faydası olmadığını bizlere gösterdi. Tedbirlere uymayan insanlarımız halen işin ciddiyetine varmış değil, dikkat ettiğimiz halde bizde yakalandık. Buradan insanlarımıza çağrıda bulunuyorum ne olursunuz maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyun Annenizi, babanızı, eşinizi ve çocuğunuzu yani sevdiklerinizi düşünerek hareket edin" ifadelerini kullandı.

"Dışarı çıkmamaya özen gösterin"
İnsanların tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Anne Demirden ise "İnsanlarımızın işi olmadığı sürece dışarı çıkmamaya özen göstersin, kısıtlamalara uysun, salgın sevdiklerinin canı kadar kıymetli değil ama tedbirler insanların elinde olan bir şey, yine Allah’ın takdiri ama insanın başına gelmeyince anlamıyor tehlikenin farkını, düşte gör derler bizde düştük gördük Allah kimseye göstermesin, ben günlerce oksijen tüpünün yardımıyla nefes almaya çalışıyordum, insanımız sıkıntı yaşamasın istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hastanede gerekenler yapılıyor"
Hastanelerde salgından dolayı yatan hastalar için gereken her türlü tedavinin yapıldığını söyleyen anne Zehra Demirden ise "Salgın başladığı günden bu güne kadar yetkililer her zaman tedbirleri açıklıyordu. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda ciddi uyarılar yapılıyordu. Hastanede tedavi gören akrabalarımız için hastane çalışanları olmak üzere yetkililer elinden gelen her türlü fedakârlığı yapıyordu. Bu kış aylarında evlerimize kapandık daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aile olarak evde bile maske takmak zorunda kalıyoruz. İnsanlarımız dikkat ederse salgını daha erken atlatırız" diye konuştu.

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