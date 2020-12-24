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Çocuğu dövüp, yere çarpan esnaf, ilk duruşmada tahliye edildi

DHA

Çocuğu dövüp, yere çarpan esnaf, ilk duruşmada tahliye edildi


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA´da iş yerine gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü 10 yaşındaki çocuğu, sokak ortasında tekme tokat dövdükten sonra kolundan tutup havaya kaldırıp, yere çarparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkması üzerine tutuklanan esnaf Mahmut A., ilk duruşmada tahliye edildi.
Şanlıurfa´nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi´nde cep tep telefonu tamir dükkanı bulunan Mahmut A., M.C adlı çocuğu sokak ortasında tekme tokat dövüp, kolundan tutup, havaya kaldırdıktan sonra yere çarptı. Çocuğa uygulanan şiddetin çevredekier tarafından çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntüler üzerine gözaltına alınan Mahmut A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında 'çocuğa karşı canavarca hisle yaralama' suçundan dava açılan Mahmut A.´nın yargılanmasına Şanlıurfa 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanık Mahmut A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Sanık avukatı ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden avukatlar Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin ise salonda hazır bulundu.
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunması alınan Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., "Olay günü önce dükkana gelip, su istedi. Suyu, tükürüp yere döktü. Ardından da dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Sanık avukatı da müvekkili hakkında sadece aleyhte delillerin toplandığını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.
Mahkeme, tutuklu sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-12-24 13:04:01

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