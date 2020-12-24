Şanlıurfa’nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri oldu

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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Tolgahan Öztoprak’ın yerine Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Tolgahan Öztoprak’ın yerine Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

Şanlıurfa’ya 2018 yılında atanan Tolgahan Öztoprak, burada 2 yıl görev yaptı.

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