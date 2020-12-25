Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitimi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma trafik tarafından öğrencilere EBA üzerinden uzaktan eğitim verdi.

Siverek'te Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi tarafından daha önce yüz yüze verilen eğitimler, korona virüs nedeniyle eğitime ara verilmesi üzerine, Jandarma tarafından eğitim EBA üzerinden uzaktan eğitimle verilmeye başlandı. İlçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Sami Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi EBA destek noktasında düzenlenen eğitimde, trafik ekipleri öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Eğitimler hakkında bilgi veren Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Serra İpek Küçükavşar, "Jandarma Genel Komutanlığına tevdi edilen trafik görevlerinin bir parçası olarak trafik dedektifleri gibi paydaş olunan projeler dahilinde trafik timleri olarak çocuklara trafik güvenliği eğitimleri vermekteyiz. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ve pandemi koşulları nedeniyle hayata geçirilmiş uygulamaya milli eğitim müdürlüğü ile koordine kurularak ilköğretim okulu öğrencilerine çeşitli uygulamalar üzerinden eğitim vermeye devam etmekteyiz. Projeyle 317 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda doğrudan hedef kitlemiz bu yaş grubunda yer alan çocuklar iken dolaylı hedef kitlemiz bu çocukların aileleri, yakınları ve diğer öğrencilerdir" dedi.

Eğitimde trafikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattığını söyleyen Küçükavşar, “Ülkemizde meydana gelen kazaları sıraladığımızda hız limitlerine uymamak kazaların başlıca nedeni olarak öne çıkmaktadır. Sürücülerin bu konuda daha duyarlı olmaları ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymaları halinde kazalar büyük oranda azalacaktır.” diye konuştu.

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