Harran Üniversitesi noter huzurunda personel alımı gerçekleştirdi

Harran Üniversitesi hastanelerinde sürekli işçi olarak çalıştırılmak üzere müracaatları alınan 53 hasta bakıcısı ile 28 temizlik görevlisi alım kuraları çekildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş, üniversitenin resmi YouTube kanalından canlı olarak paylaşıldı. Çekilişe, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile Prof. Dr. Murat Demir, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Şanlıurfa 7. Noter vekili, Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanı Veysi Akmeşe, idari personel ve başvuru yapan adaylar katıldı.

Pandemi ile mücadele kapsamında sosyal mesafe gözetilerek adaylar, kura çekimi izleme alanına alındı. İlk olarak Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in yaptığı kura çekimi, izlemeye gelen adaylara yaptırıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik’in açılış konuşmasından sonra, 7. Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kazanan isimler belirlendi.

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