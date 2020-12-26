Şanlıurfaspor - İnegölspor: 4-5

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Serkan Gülçer, Kürşathan Akın
ŞANLIURFASPOR: Hakan Galip (Dk.58 Serkan), Mustafa, Gökdeniz, Tarık (Dk.60 Göksu), İsmail Cem, Emre, Yunus Emre Gedik, Enes, Volkan (Dk.80 Sefa), Fevzi
İNEGÖLSPOR: Gökhan SiverekGökhan Kurumuş, Emir (Dk.57 Erdi), Selimcan, Erdem, Oğuz, Bünyamin (Dk.46 Fatih), Bilal, Ogün (Dk.47 Yunus Emre Duyan), Ali, Denis
SARI KARTLAR: Fevzi, Emre Mustafa, Yunus Emre Gedik, (Şanlıurfaspor) Bünyamin, Denis Selimcan (İnegölspor)
GOLLER: Dk.25 Tarık, Dk.35 Yunus, Dk.54 Yunus Emre Gedik, Dk.84 Gökdeniz, (Şanlıurfaspor) Dk.6 ve 10 Denis, Dk.21 Erdem, Dk.75 Ali, Dk.80 Fatih (İnegölspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İnegölspor´a 5-4 mağlup oldu.
6'ncı dakikada Bünyamin´in pasıyla kale önünde bulaşan Denis, güzel vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
10´uncu dakikada ceza alanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Denis kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-2
21´inci dakikada ceza alanında topla buluşan Erdem kaleciyle baş başa kalarak topa güzel vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3
25´inci dakikada Fevzi'nin ortasına yükselen Tarık´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3.
35'inci dakikada Mustafa´nın pasında kale önünde topla buluşan Yunus, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.
55'inci dakikada Fevzi´nin pasıyla kale önünde topla bulaşan Yunus Gedik, topa güzel vuruşuyla topu filelere buluştu:3 3
75'inci dakikada Gökhan´nın pasıyla kale önünde topla bulaşan Ali, topa sert vuruşla golü buldu:3 4
81´inci dakikada ceza alanında topla buluşan Fatih, kaleciyle karşı karşıyayken golü buldu. 3-5
84´üncü dakikada ceza sahasında topu alan Gökdeniz kaleciyle baş başa kalarak topa güzel vuruşla topu filelere buluşturdu. 4-5 DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-12-26 16:21:31
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