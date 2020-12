Haliliye’de üst yönetim sahaya indi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 2020 yılı içerisinden planlanan hizmetlerin eksiksiz tamamlanması için düğmeye bastı.

2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenleyen Canpolat, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin tamamı aynı anda sahaya indi ve mahalle mahalle gezerek, eksikleri yerinde tespit edip, gerekli çalışmaları başlattı. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Toplantı Salonunda, 2020 değerlendirme ve 2021 planlama toplantısına Canpolat, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. 2020 yılı için planlanan çalışmaları ele alan Canpolat, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden tam kadro sahaya inerek, öneri ve taleplerin alınmasını istedi. Başkan yardımcıları ve müdürlerden yürüttükleri çalışmaların son şekliyle ilgili de bilgiler alan Canpolat, “Başkanlarımız, müdürlerimiz herkesi sevgi ile saygı ile selamlıyorum. 2020’yi kapatırken ve 2021’e başlarken burada hep beraber neler yaptık, eksiklerimiz neler veya hangi aşamadayız, hangi projelerimiz yürüyor bunun hep beraber analinizi yapalım istedik. Ayrıca 2021’de neler planlıyoruz diye bir istişare edelim. Yarın da hep birlikte ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle birlikte mahalle ziyaretleri yapıp, esnaf ve muhtar ziyareti yaparak kendi konusu olsun olmasın Haliliye Belediyemizi ilgilendiren tüm hususlarla alakalı ziyaretler gerçekleştirip sonrasında tekrar bir toplantı ile istişareler yaparak sahada hep birlikte hakim olma adına ve çözüme kavuşma adına buradayız. Bu mahalle ziyaretlerimizi zaman zaman yapacağız. Vatandaşlarımız şunu görmeli, Haliliye Belediyesi A’dan Z’ye üst kadrosundan en altına kadar her zaman için sahada ve sahada olmaya devam edecek. Vatandaşların bizlerden isteği her zaman projeye dönüşür ve vatandaşta o projenin adını koyar mantığı ile hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canpolat’tın değerlendirme toplantısının ardından başkan yardımcıları ve birim müdürleri, program dahilinde bölge bölge mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, talepleri dinleyen başkan yardımcıları ve birim müdürleri, not aldıkları konuların çözümü için ilgili müdürlüklere konuyu iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.