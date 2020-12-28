

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da yol denetimi yapan trafik polisleri, plakasını bantla kapatarak tonaj ölçümüne girmeyen ve sınırının üzerinde yük taşıyan TIR´ın sürücüsüne 14 bin TL ceza kesti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol denetimleri sırasında, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu gişelerinde plakası okunamayan bir TIR´ı durdurdu. Ekipler, yaptıkları incelemede plakanın sürücü tarafından bantla kapatıldığını fark etti. Plakadaki bandı kaldıran polis, TIR´ın izin verilen yük kapasitesinin üzerinde tonaja sahip olduğunu, sürücünün yol boyunca yapması gereken tonaj ölçümlerini yapmamak amacıyla plakasını bantla kapattığını tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri ismi açıklanmayan TIR sürücüsüne 14 bin TL para cezası kesti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-12-28 17:55:25



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