Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaDiyarbakır karayolunun 46'ncı kilometresinde meydana geldi. İhsan A.’nın kullandığı 34 CLD 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Fesih Demir (44) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Yaralı, olay yerine giden ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.