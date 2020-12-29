Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, polisin yol kontrolünde durdurarak, arama yaptığı TIR´da 66 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurduğu TIR'da arama yaptı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada, TIR'daki gizli bölmelere yerleştirilmiş poşetlerde 66 kilo 150 gram skunk geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, TIR´daki ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-29 11:54:29
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