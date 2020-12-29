Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki kırsal mahallelere adeta çıkarma yaparak bir günde 9 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Göreve geldiği günden bu yana kırsal mahalleleri merkez mahallelerden ayırmayarak hizmet götüren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, pandemi nedeniyle bir süredir yapamadığı kırsal mahalle ziyaretlerine pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyor. Baydilli bir günde dokuz tane kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu ve taleplerini dinledi. Akıncı, Sarım, Karataş, Geçit, Överler, Beğendik, Çiftekemer, Tatburç ve Kızılburç kırsal mahallelerini ziyaret eden Başkan Metin Baydilli. mahalle muhtarları ve vatandaşların taleplerini dinledi, köylerde yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi. Başkan Baydilli'ye belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Baydilli, “Kırsal mahallelerimiz de mezralarıyla birlikte bizim hizmet alanımızda yer alıyor. Biz merkeze yaptığımız hizmetleri kırsala da yapacağımızı her yerde belirtiyoruz. Kırsalımızda köy içi yollarımızı bitirdik, 17 tane sentetik çim saha kazandırarak kırsaldaki gençlerimizin spor yapmasına katkı sağladık. Ayrıca mahallelerimizin çoğuna çok amaçlı salonlar kazandırdık. Nüfusu fazla olan mahallelerimizden başlayarak kilitli parke döşemesi de gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar kırsalda 90 bin metrekare kilitli parke döşemesi gerçekleştirdik. Yani kırsalımıza hizmetin en iyisini getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bugün de pandemi nedeniyle bir süredir ziyaret edemediğimiz kırsal mahallelerimizi ziyaret etmek ve vatandaşlarımızla buluşmak istedik. Sağ olsunlar kırsaldaki vatandaşlarımız bizi güzel karşıladılar, sohbet ettik ve taleplerini dinledik. Misafirperverlikleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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