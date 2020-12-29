Yalçınkaya’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalçınkaya’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

İHA

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Yalçınkaya’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu. Akçakale Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile bir araya gelen Yalçınkaya, korona virüs sürecinde verdikleri mücadeleden ötürü tatlı ikramı etti. Hastaların durumuyla ilgili de hastane yönetiminden bilgi aldı. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Yalçınkaya korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının destan yazdığına vurgu yaparak, "Hastanelerde hekimler korona virüse karşı seferber olmuş, sağlığını, canını ve bütün hayatını ortaya koyarak mücadeleyi sabahtan akşama kadar sürdürüyor. Takdire şayandır ki hasta vaka sayıları, yapılan sonuçların tespiti ile ilgili çıkan değerlendirmeler, tedaviler dünya ile kıyaslandığında çevremizdeki ülkeler ile Türkiye gerçekten bu konuda destan yazdı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları sürüyor
Birecik’te tarihi evi restore edildi
YEREL HABERLER Birecik’te tarihi evi restore edildi
Valin Erin sahadaki faaliyetleri inceledi
YEREL HABERLER Valin Erin sahadaki faaliyetleri inceledi
Şanlıurfa’da mobil aracı çözüm üretiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da mobil aracı çözüm üretiyor
Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi
Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı
Şanlıurfa’da 66 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 66 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığından işleniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığından ...
Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor Akçakale gümrük kapısında geçişler devam ediyor Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 419 bini geçti
YEREL HABERLER Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti Suriyeliler ...
Şanlıurfa´da, TIR´daki 66 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, TIR´daki 66 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
Harran´da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Harran´da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Bakan Kasapoğlu´ndan şalvarlı tenisçilere müjde
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu´ndan şalvarlı tenisçilere müjde
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tenisle tanışan köylüler yöresel kıyafetlerle raket sallıyor
YEREL HABERLER Tenisle tanışan köylüler yöresel kıyafetlerle raket ...
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ceza Kantar ölçüm istasyonuna yakalanmamak için plakasını bantla kapattı
YEREL HABERLER Plakasını bantla kapatan sürücüye 14 bin lira ...
Şanlıurfa´da plakasını bantla kapatan TIR sürücüsüne 14 bin TL ceza
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da plakasını bantla kapatan TIR sürücüsüne ...
Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar´a maç daveti
YEREL HABERLER Şalvarlı tenisçilerden Hülya Avşar´a maç daveti
22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu sırtladı Hayırlı evlattan yatalak anneye son görev Yatalak annesinin tabutuna omuz verip mezarlığa götürdü
YEREL HABERLER 22 yıl sırtında gezdirdiği annesinin bu defa tabutunu ...
Karaköprü Belediyesi asfalt yama çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Karaköprü Belediyesi asfalt yama çalışmalarına ...
Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 199 kişiye 617 bin TL para cezası ...
(Özel) Bu köye HES kodu olmayan giremiyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu köye HES kodu olmayan giremiyor
Haliliye’de üst yönetim sahaya indi
YEREL HABERLER Haliliye’de üst yönetim sahaya indi
Şanlıurfa'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X