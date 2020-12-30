Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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ŞANLIURFA (DHA)MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya geldi.

Öğle saatlerinde beraberindeki komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya gelen Bakan Akar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Bakan Akar'ın, burada Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin brifing alacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2020-12-30 12:56:41



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