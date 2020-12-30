Çiftçiye soğuk hava deposu müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiye soğuk hava deposu müjdesi

İHA

Çiftçiye soğuk hava deposu müjdesi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Gap çiftçisini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bölge çiftçisinin ürünlerini uzun süre muhafaza etmesi için ihtiyaç duyduğu soğuk hava deposunun temeli atıldı. Üst kısmı bayan ve erkek kültür merkezi olacak projenin temeli de atıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çiftçinin ürünlerini daha uzun süre muhafaza etmek için ihtiyaç duyduğu soğuk hava deposu ilçe belediyesi tarafından yapılıyor. Seçildiği günden itibaren verdiği sözleri bir bir yerine getiren Belediye Başkanı Suphi Aksoy, soğuk hava deposu ile bay ve bayan kültür merkezinin temelini attı. Temel atma programına Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un yanı sıra Bozova Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Ziro, Mahmut Arslan, Abdulselam Öncü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye teknik personelleri katıldı. Bin metrekare alan üzerinde iki katlı olarak tasarlanan projede alt kat modern soğuk hava deposu, üst katı ise bay ve bayan kültür evi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. İlçede büyük bir eksiklik olan soğuk hava deposunun faaliyete geçmesi ile birlikte çiftçiler ve vatandaşlar artık rahat bir nefes almış olacak.
Temel atma töreninde konuşan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ‘’ Seçim sürecinde Yavuz Selim Mahallemize söz vermiştik. Bugüne kadar, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar verdiğimiz sözlerin yüzde 60‘ını yerine getirdik. İnşallah görev süremiz içerisinde kalan sözlerimizi de bir bir yerine getireceğiz. Bize ne düşerse her zaman hazır. Partimiz için, Cumhurbaşkanımız için, hemşehrilerimiz için her zaman ne gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız‘’ diye konuştu.
Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mustafa Taşçı ise Başkan Aksoy’a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sunarak Bozova halkının böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret
Haliliye Belediyesinden 7 ayrı noktada yol çalışması
YEREL HABERLER Haliliye Belediyesinden 7 ayrı noktada yol çalışması
Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Şanlıurfa´da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Akçakale’de mezarlık yenilendi
YEREL HABERLER Akçakale’de mezarlık yenilendi
Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı
Eyyübiye’de çalışmalar denetlendi
YEREL HABERLER Eyyübiye’de çalışmalar denetlendi
Vali Erin Suruç’ta kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin Suruç’ta kütüphane inşaatında incelemelerde ...
Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu´na teşekkür
YEREL HABERLER Şalvarlı tenisçilerden Bakan Kasapoğlu´na teşekkür
Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları sürüyor
Birecik’te tarihi evi restore edildi
YEREL HABERLER Birecik’te tarihi evi restore edildi
Yalçınkaya’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
YEREL HABERLER Yalçınkaya’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
Valin Erin sahadaki faaliyetleri inceledi
YEREL HABERLER Valin Erin sahadaki faaliyetleri inceledi
Şanlıurfa’da mobil aracı çözüm üretiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da mobil aracı çözüm üretiyor
Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Baydilli kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi
Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hasta yakınlarına çorba ikramı
Şanlıurfa’da 66 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 66 kilo skunk ele geçirildi: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığından işleniyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığından ...
Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti Suriyeliler ülkelerine dönmeye devam ediyor Akçakale gümrük kapısında geçişler devam ediyor Ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 419 bini geçti
YEREL HABERLER Binlerce Suriyeli ülkesine akın etti Suriyeliler ...
Şanlıurfa´da, TIR´daki 66 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, TIR´daki 66 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı
Harran´da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Harran´da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Bakan Kasapoğlu´ndan şalvarlı tenisçilere müjde
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu´ndan şalvarlı tenisçilere müjde
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X