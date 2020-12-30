Çiftçiye soğuk hava deposu müjdesi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Gap çiftçisini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bölge çiftçisinin ürünlerini uzun süre muhafaza etmesi için ihtiyaç duyduğu soğuk hava deposunun temeli atıldı. Üst kısmı bayan ve erkek kültür merkezi olacak projenin temeli de atıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çiftçinin ürünlerini daha uzun süre muhafaza etmek için ihtiyaç duyduğu soğuk hava deposu ilçe belediyesi tarafından yapılıyor. Seçildiği günden itibaren verdiği sözleri bir bir yerine getiren Belediye Başkanı Suphi Aksoy, soğuk hava deposu ile bay ve bayan kültür merkezinin temelini attı. Temel atma programına Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un yanı sıra Bozova Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Ziro, Mahmut Arslan, Abdulselam Öncü, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye teknik personelleri katıldı. Bin metrekare alan üzerinde iki katlı olarak tasarlanan projede alt kat modern soğuk hava deposu, üst katı ise bay ve bayan kültür evi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak. İlçede büyük bir eksiklik olan soğuk hava deposunun faaliyete geçmesi ile birlikte çiftçiler ve vatandaşlar artık rahat bir nefes almış olacak.

Temel atma töreninde konuşan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ‘’ Seçim sürecinde Yavuz Selim Mahallemize söz vermiştik. Bugüne kadar, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar verdiğimiz sözlerin yüzde 60‘ını yerine getirdik. İnşallah görev süremiz içerisinde kalan sözlerimizi de bir bir yerine getireceğiz. Bize ne düşerse her zaman hazır. Partimiz için, Cumhurbaşkanımız için, hemşehrilerimiz için her zaman ne gerekiyorsa yerine getirmeye hazırız‘’ diye konuştu.

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mustafa Taşçı ise Başkan Aksoy’a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sunarak Bozova halkının böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

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