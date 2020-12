Şanlıurfa'da 2 gencin korkunç ölümü Şanlıurfa’da bir evde 2 gencin cesedi bulundu Tenekede yaktıkları kömür hayatlarına mal oldu

Şanlıurfa’da bir evde yaşları 18 ile 19 olan iki gencin cesedi bulundu. Evde yapılan incelemede ilk belirlemelere göre gençlerin ısınmak için tenekenin içerisinde yaktıkları kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi 1809’uncu sokakta yaşandı. İddiaya göre arkadaş olan Hüseyin Kaya (18) ile Yahya Yılmaz (19), evden çıkıp buluştuktan sonra ortadan kayboldu. Gençlerin gece evlerine dönmemesi üzerine merak eden yakınları, kendilerine ulaşmaya çalıştı. Gidebilecekleri her yere bakan yakınları, son çare olarak Hüseyin Kaya’nın babaannesine ait kullanılmayan eve baktı. Sabah saatlerinde eve gidip kapıyı açan yakınları, her iki genci de yerde hareketsiz halde buldu.



Tenekede yaktıkları kömür sonları oldu

Durumu gören şahısların yakınları sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, içeri giren sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde her iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemede gençlerin ısınmak için tenekeye kömür koyup yaktıkları ve karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

