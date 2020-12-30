Şanlıurfa´da en fazla arazi anlaşmazlığı nedeniyle cinayet işlendi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da akraba ve aşiretler arasında son aylarda yaşanan silahlı kavgaların nedenlerinin başında arazi anlaşmazlığının geldiği belirtildi. Şanlıurfa Barosu avukatlarından Halil Öncel, kentte en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği kaydetti.

Hafta sonu akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin ölmesi, kentte üzüntüye yol açtı. Kavgayla ilgili olarak avukat Halil Öncel tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirtilirken, ikinci sırada ise bazılarının çıkış nedeni bile unutulan kan davaları olduğu dile getirildi.

Öncel´in hazırladığı raporda cinayet nedenleri 5 ana başlıkta sıralandı. En fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiğinin belirtildiği raporda, ikinci sırada ise kan davaları geliyor. Üçüncü sırada alacak meselesi yer alırken, dördüncü sırada ise töre nedeniyle işlenen kadın cinayetleri olduğu belirtildi. Raporda son sırada ise çeşitli nedenlerle işlenen cinayetler olduğu bildirildi. Arazi anlaşmazlığının detaylarının da yer aldığı raporda mera ve hazine vasıflı arazilerin paylaşılamamasının en fazla cinayetin işlenmesine neden olduğu aktarıldı. Diğer maddelerde ise mirastan kaynaklı uyuşmazlıklar, müşterek mülkiyetin yaygın olması, hukuki anlamda gayrimenkul davalarının çok uzun sürmesi, kırsal mahallelerde akrabalıkların feodal tarzda olması, toplulaştırmadan kaynaklı uyuşmazlıklar, müstakil mülkiyetin olmaması yer aldı.

Şanlıurfa´da son zamanlarda arazi anlaşmazlığı yüzünden cinayetlerin işlediğinin altını çizen avukat Halil Öncel, "Şanlıurfa´da yaşanan bu cinayetler analiz edildiğinde bunun en önemli nedeni toplulaştırma geliyor. Kırsal bölgelerde silah oranının güvenlik ve avcılık nedeniyle yüksek olmasından kaynaklı neden olarak görebiliriz. Kırsal mahallelerde eğitim oranı düşük olması bunun yanında hukuksal olarak arazi davalarının uzun sürmesi en basit davanın 10 yıl sürmesi gösteriliyor. Bu şuç oranının düşmesi için bir çalıştay yapılması gerekiyor" dedi.

Kentte yaşayanlar da arazi anlaşmazlıkları nedeniyle cinayetlerin işlenmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Arazilerin müşterek olması ve akrabalar arasında tarla sınırı nedeniyle yaşanan tartışmaların cinayetle sonuçlandığını belirten vatandaşlar, Şanlıurfa'nın bu tarz olaylar ile gündeme gelmesinden de üzüntü duyduklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-30 15:11:26



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