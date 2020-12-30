Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına inen Bakan Akar'ı Vali Abdullah Erin ile askeri yetkililer karşıladı.

20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçen Bakan Akar’ın burada yer alan Müşterek Harekat Merkezinde telekonferans yöntemiyle bölgedeki komutanlardan Suriye’de yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.