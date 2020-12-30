Birecik´te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, bir iş yerine pompalı Yüksel'le ateş açıldı. Saldırıda iş yerinde bulunan Yunus Altun yaralandı.

Olay, Birecik´in Meydan Mahallesi'nde bulunan oto kiralama iş yerinde meydana geldi. İddiya göre kimliği belirsiz 2 kişi pompalı tüfekle iş yerine peşpeşe ateş açarak kaçtı. Saldırıda iş yerinde bulunan Yunus Altun yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Altun´u, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-30 18:40:59



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