Şanlıurfa'da belediyeler 8 ayakkabı fabrikası kuracak



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi ile merkez Haliliye Belediyesi, kentte istihdam oluşturmak için 8 ayakkabı fabrikası kuracak. Kurulacak fabrikalar ile kentin ayakkabı üssü olması ve 6 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentlerinden Şanlıurfa'da Valilik koordinesinde gerçekleştirilen istihdam atağı projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi tarafından 8 ayakkabı fabrikasının kurulması için protokol imzalandı. Yer tahsisi yapılan ve temeli bir ay içerisinde atılacak olan fabrikaların 2 yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Organize Sanayi Bölgesi'nde mevcut 13 ayakkabı fabrikasında yıllık 10 milyon çift ayakkabı üretildiğini, 8 fabrikanın faaliyete başlaması ile yıllık üretim kapasitesinin 30 milyon çifte yükseleceğini söyledi. Bu durumun hem istihdamın önünü açacağını hem de Şanlıurfa'yı ayakkabı üssüne dönüştüreceğini ifade eden Canpolat, "Haliliye Belediyesi 2, büyükşehir belediyesi 6 olmak üzere 8 fabrikanın kurulması için protokol imzaladık. En kısa zamanda ihalelerine çıkıp bu fabrikaların temeli atılacak. Fabrikalar tamamlandığında yaklaşık 6 bin işsize istihdam sağlamış olacağız" dedi.

Yerel yönetimler olarak istihdam konusunda üzerlerine düşen görevler olduğunu ve bu çerçevede fabrikaların kurulması kararını aldıklarını anlatan Canpolat, "Bölgemizde fabrika sayısını artırarak, ilimizdeki işsizlikle ilgili mücadelede başarılı olacağımız kanaatindeyim. Yapılacak olan bu fabrikalarımızla Şanlıurfa'nın ayakkabı üssü haline getirilmesi hedefleniyor. Bunun ilgili adımlar atıldı. Türkiye´nin ayakkabı ihtiyacının bu bölgeden karşılanmasını hedefliyoruz. Kentimizdeki işsizlik sorunun kısa sürede asgariye indirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Canpolat, ayrıca iş insanlarını da kente yatırım yapmaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-31 11:00:42



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