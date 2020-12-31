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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 369 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, İslami ve Roma dönemine ait 330 sikke, Roma dönemine ait 6 heykel, sandık, 22 obje, 6 İncil ile Antik döneme ait 3 biblo, Helenistik döneme ait parşömen ve büyüteç ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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