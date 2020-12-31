Şanlıurfa´da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 330 sikke, Roma dönemine ait 6 heykel, 22 obje, 6 İncil ile Antik döneme ait 3 biblo, Helenistik döneme ait parşömen ve büyüteç ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-31 12:29:25



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