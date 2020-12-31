Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da yasa dışı avlanarak 3 ceylan vuran 4 kişiye 54 bin 900 TL ceza kesildi.
Şanlıurfa´daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylan avlandığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sahada yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 4 kişiyi, suçüstü yakaladı. 4 kişinin beraberindeki eşeğin heybesinde ise av tüfeğiyle vurulmuş 3 ceylan bulundu.
Ceylanlar ile av tüfeğine el koyan ekipler, 4 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu´na muhalefet suçundan kişi başı 13 bin 725 lira olmak üzere toplam 54 bin lira ceza kesti. Ekiplerin bölgede denetimleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-12-31 14:40:38
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