Şanlıurfa'da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da yasa dışı avlanarak 3 ceylan vuran 4 kişiye 54 bin 900 TL ceza kesildi.

Şanlıurfa´daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ceylan avlandığı ihbarı üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, sahada yaptığı kontrollerde kaçak avlanan 4 kişiyi, suçüstü yakaladı. 4 kişinin beraberindeki eşeğin heybesinde ise av tüfeğiyle vurulmuş 3 ceylan bulundu.

Ceylanlar ile av tüfeğine el koyan ekipler, 4 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu´na muhalefet suçundan kişi başı 13 bin 725 lira olmak üzere toplam 54 bin lira ceza kesti. Ekiplerin bölgede denetimleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-12-31 14:40:38



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