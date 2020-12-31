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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyyübiye doğalgaza kavuştu

İHA

Eyyübiye doğalgaza kavuştu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde doğalgaz için ilk kazmanın vurulmasının ardından, ilk meşale tutuşturuldu.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un seçim vaatlerinden biri olan doğalgaz için ilk kazmanın vurulmasının ardından ilk meşale yakma töreni düzenlendi.
Meşale yakma törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyübiye Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Kestop, Belediye Meclis üyeleri, AKSA Doğalgaz Bölge Müdürü Muhammed Nezih Ural ve mahalle muhtarları katıldı.
Tuşturulan ilk meşaleyle ilk etapta 6 mahalle doğalgaza kavuştu. Güneyden kuzeye şeklinde başlayan ve yaklaşık 1 ay önce ilk kazmanın vurulduğu bölgelerde yaklaşık 4.5 kilometrelik alanda doğalgaz boruları döşenerek alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bölgelere hitap edecek şekilde kurulan basınç istasyonunun da devreye girmesiyle ilk meşale bugün düzenlenen törenle yakıldı.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Seçildiğimiz günden bu yana en az 20 toplantı gerçekleştirdik. Tabi buradan Aksa Müdürümüz Muhammed beyden Allah razı olsun. Her toplantıda Eyübiye’ye doğalgazı getirmek istediklerini ifade etmişti. Abonelik işlemlerini başlattık. Muhtarlarımızın burada çok katkıları oldu, muhtarlarımıza da şükranlarımı iletiyorum. Tabiri caizse kapı kapı çalıp, vatandaşları abonelik işlemleri için davet ettiler. Özellikle bu bölgede çok ciddi abonelik işlemlerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 gün önce ilk kazmayı vurmuştuk ve 40 gün içerisinde doğalgaz yetkilileri 4,5 km’lik doğalgaz alt yapı çalışmasını bitirdiler. Bugün ilk meşaleyi yaktık. Bu soğukta içimiz ısındı, bu soğukta Eyyübiyeli kardeşlerimizin içini ısıttık. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Bu saatten sonra Büyükşehir ve İlçe Belediyesi olarak bizler elimizden geleni yaptık ve top vatandaşlarımızın abonelik işlemlerinde. Doğalgaz Eyyübiye’ye hayırlı olsun İnşallah “ dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ekip çalışması ve birlikte hareket etmenin meyvelerini aldıklarını belirterek,” Mehmet Kuş Başkanımız bu toprakların evladı, bu toprakları çok iyi biliyor ve buralar için elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Burada meşaleyi yakacaklarını seçimden önce ifade ettiler. Seçimden sonra birlikte dayanışma içerisinde çalıştık. inşallah çok güzel işleri beraber başaracağız. Bu bir ekip çalışmasıdır. Ekip çalışması olunca olmaz denen şeyler nasıl oluyor. İşte çalışınca oluyor. Dün bismillah diyerek kazmayı vurduk. Bugün burada meşaleyi yaktık. Bu yanan ateş aslında bakarsan temizlik demek, modernize demek, ev hanımlarına kolaylık demek. Eyyübiye’mize doğalgazımız hayırlı olsun” diye konuştu.

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