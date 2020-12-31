Yılbaşını memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara koştu Şanlıurfa'da otogarda yoğunluk yaşandı

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak kısıtlama öncesi yılbaşını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogara akın etti.

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak kısıtlama öncesi vatandaşlar memleketlerine gitmek için otogarda yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama öncesinde Şanlıurfa Otogarı’nda hareketlilik yaşandı. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, korona virüs tedbirlerine uyarak biletlerini alıp otobüslere bindi.

Otogardaki bir firmanın yetkilisi olan İbrahim Şahap, “Kısıtlama öncesi otogarda yoğunluk yaşanıyor. Yolcularımızın mağdur olmamaları için de ek seferler hazırda bekliyor. Yolcularımızdan ricamız, korona virüs tedbirlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmalarını talep ediyoruz. Otobüslerde dezenfekte ve maske mevcuttur. Yolcularımızın güvenliği için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar, uzun zamandır memleketlerine gidemediklerini ve yılbaşını memleketinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirttiler.

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