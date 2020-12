Şanlıurfa Valisi ve belediye başkanlarından yeni yıl kutlaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanları yeni yıl dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni yıl münasebetiyle yayımladığı mesajında, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Vali Erin mesajında, “İlk günlerinden itibaren ülkemiz ve tüm dünya için tatsızlıklarla dolu günler getiren 2020 yılını noktalarken, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kazalar, yangınlar, sel baskınları, depremler, korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız kısıtlamalar ve kaybettiğimiz hayatlarla hatırlayacağımız bir yılı geride bırakırken, alacağımız tedbirler, milletimizin hassasiyeti ve Allah’ın yardımıyla bu salgın hastalıktan kurtulacağımıza inanıyorum. Tüm dünya gibi ülkemiz de salgınla mücadele ederken, Şanlıurfa’da da valiliğimiz koordinesinde başta sağlık kuruluşlarımız olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımızda çalışan personelimiz gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yaptılar. Günlük yaklaşık 2 bin personelimizin görev aldığı salgın denetimleri ve milletimizin büyük oranda uyum sağladığı tedbirler sayesinde, Şanlıurfa’mızdaki pozitif vaka sayılarında önemli ölçüde bir düşüş yaşandı. Kalabalıklardan uzak durarak, ev ziyaretlerini erteleyerek salgının yayılma hızını düşürdüğümüz ortaya çıkan verilerden anlaşılmaktadır. Bu geceden başlamak üzere üç gün sürecek kısıtlamalara riayet ederek, salgının yayılmasını engelleme yolunda birkaç puan daha elde etmiş olacağız. Siz saygıdeğer hemşerilerimden ricam, bu gece ve kısıtlamaların uygulanacağı üç gün boyunca ve salgın riski ortadan kalkana kadar aile, akraba ve komşu ziyaretlerimizi biraz daha ertelemek olacaktır. Yeni umut ve beklentilerle karşıladığımız 2021 yılının şehrimiz, ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyor, başta milletimizin ve devletimizin bekası için can veren şehitlerimiz olmak üzere, yıl içerisinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anarak tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin yeni yıllarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Beyazgül mesajında, “2020 yılı acısıyla tatlısıyla, hüznüyle sevinciyle, iyisiyle kötüsüyle, kimi zaman umudun, kimi zaman da umutsuzluğun öne geçtiği bir yıl oldu. Malumunuz, 2020 yılını ülkemiz, tüm dünya coğrafyasını din, dil, millet ayırt etmeksizin etkisi altına alan Korona virüs ile amansız bir mücadele vererek geçirdi. Bu süreçte, Türkiye tüm dünyada bir mücadele örneği göstererek bir başarı hikayesi yazdı. Özellikle sağlık altyapımızın oluşturduğu imkanlar ve ilk günden itibaren vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet, Pandemi sürecinin en az zararla atlatılması konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. Şanlıurfa’yı sadece belediye hizmetleriyle değil, sanayisiyle, üretimiyle, tabiatıyla, eğitimiyle, bilimiyle, teknolojisiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, tarımıyla, sanatıyla, kültürüyle, tarihiyle ve turizmiyle göz dolduran, parmakla gösterilen, örnek bir marka şehir haline getirmek için tüm enerjimizi ortaya koyduk. 2021'in 2020'den daha iyi, yatırımda, hizmette ve sosyal hayatta yeni sevinçlerin, başarıların yaşandığı bir yıl olması için her zamankinden çok daha fazla gayret sarf edecek ve yeni yılı birbirinden önemli projelerle karşılayacağız. En büyük değerimiz ve en büyük hazinemiz olan birliğimizi muhafaza edecek, bu birliktelikten aldığımız güçle dev projelerimizi hayata geçireceğiz. Müspet ve menfi gelişmeleriyle, acı ve tatlı hatıralarıyla 2020 yılını geride bırakıyor, yeni umut ve beklentilerle 2021'e giriyoruz. Bu vesileyle, yeni yılınızı en samimi duygularla kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, sağlık, huzur ve refah getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Canpolat’tan yeni yıl mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diledi. Canpolat, “Yeni yıl yeniden başlamak demektir. Her yeni yıl geleceğe açılan bir hayal ve ümit kapısıdır. Sonsuz zaman diliminin 2021 kapısını aralayacak olan Haliliyeli hemşerilerimin ümitlerinin ve hayallerinin gerçekleşmesini dilerim. Zor zamanlardan geçtiğimiz bir yılı geride bıraktık. Acılarımız, kayıplarımız oldu. Pandemi sürecinde vefat eden yakınlarımız, dostlarımız, vatandaşlarımız oldu. Bütün bunlara rağmen kararlılıkla pandemi sürecini birlikte atlatmaya gayret ettik, ediyoruz. Hemşerilerimiz, esnafımız, güvenlik güçlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve bilhassa sağlık çalışanlarımızın her bireyi, bu zor süreçlerden geçti ve umarım artık 2021 yılının başlamasıyla bu süreç bitmiş olsun. Bütün bu zor zamanların geride kalacağını birlikte tekrar güzel günlere, bütün fedakâr ve cefakar vatandaşlarımızla ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Şanlıurfalı hemşerilerime, insanlığa ve mazlum coğrafyalara barış, huzur ve mutluluk getirmesini, en içten duygularla temenni ediyorum” şklinde konuştu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2021 yılının tüm İslam coğrafyasına ve ülkemize başta sağlık, birlik, beraberlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Kuş, mesajında "Yeni yılın tüm İslam coğrafyasına ve ülkemize başta sağlık, huzur, refah ve mutluluk getirmesini dilerim. Acısıyla tatlısıyla 2020 yılını geride bıraktık. 2021 yılı inşallah Eyyübiye yılı olacak. Yapacağımız yeni çalışmalar ve ilçemize kazandıracağımız projelerle ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz” sözcüklerini kullandı.

Baydilli'den yeni yıl mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Baydilli yeni yılda tüm dünyada pandeminin sona ermesini ve sağlık, huzur dolu bir yıl olmasını diledi. Baydilli, "2020 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakarak yeni bir yıla, yeni umutlara giriş yapıyoruz. Bu yıl pandemi, depremler gibi olumsuzluklar yılın ülkemiz ve dünya adına sıkıntılı geçmesine neden oldu. İnşallah 2021 yılı tüm bu olumsuzlukların geride bırakılmasına, sağlık ve huzurun tesisine vesile olur. Biz Karaköprü Belediyesi olarak pandemi şartları nedeniyle zor bir yıl geçirsek de hizmetten hiç geri durmadık. Gerek rutin işlerimizi gerekse ilçemize değer katacak projelerimizin inşasını aralıksız sürdürüyoruz. 2021 yılında da inşallah çok önemli projelerimizi hizmete sunarak ve yeni projelere imza atarak ilçemizi kalkındırma çabamızı devam ettireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılında pandemi ve depremler nedeniyle hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza, yakınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 2021 yılının tüm dünyada sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin yeni yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya’dan yeni yıl mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2021 yılında mükemmel ve müreffeh bir Akçakale oluşturma gayretlerine devam edeceklerini söyledi. Yalçınkaya, “Geçen yıl maalesef bütün dünya korona virüs hastalığından dolayı çok büyük bir krize girdi. Türkiye de bu felaketten nasibini aldı. Her şey umduğumuzdan çok kötü gitti. Bu sebeple beklentiler hep bu yıla kaldı. Biz bu şartlarda bu pandemi sürecinde aralıksız Akçakale'nin bütün sorunlarıyla hız kesmeden yolumuza devam ettik ve çok büyük mesafeler aldık. Gönlümüzden geçen organize sanayinin burada çalışması, iş adamlarının burada yatırım yapması ve işsizliğin bir nebze de olsa hafifletilmesidir. Umudumuz 2021'e kaldı. Ümit ediyoruz 2021 yılı çok güzel geçecek. Yeni yılın bütün halkımıza, milletimize, İslam alemine ve bütün dünyaya hayırlı ve uğurlu olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Aksoy’dan eni yıl mesajı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, huzurlu ve mutlu bir yıl diledi. Aksoy, mesajında, “Geçirdiğimiz 2020 yılında birçok olumsuzluk yaşasak da ülkemizde güzel durumları yaşadığımız zamanlarımızda oldu. İlçemiz Bozova adına birçok projeyi hayata geçirirken aynı zamanda vatandaşlarımızla birlikte korona ile mücadelemizde çok güzel geçti. 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzlukların geride kaldığı yeni umutların yeşerdiği bir yıla girmeyi diliyorum. Covid19 ile mücadele ettiğimiz bu süreçte yeni yılda da aynı mücadeleyi vererek bitirmeyi temenni ediyorum. Huzurun, barışın, sağlığın ve umudun ülkemin etrafını sarması dileğiyle başta ilçe halkımın, Şanlıurfa’nın ve tüm Türkiye’nin yeni yılını kutlar esenlik dilerim” sözcüklerini kullandı.

“İnşallah 2021 yılında Covid19 salgınından kurtulacağız”

Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2021 yılında Covid19 salgınından tüm dünyanın kurtulmasını diledi. Mirkelam, zor zamanlardan geçilen bir yılı geride bıraktıklarının altını çizerek, herkesi yeni yılda kurallara uymaya davet etti. Mirkelam mesajında, “Birecikli hemşerilerim, 2020 yılı tüm dünyada Covid19 pandemisinin gölgesinde geçti. Hem dünya hem de ülkemiz için çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 hepimizin hafızasında olduğu gibi tarihte de unutulmayan bir yıl olacak. Devam eden Covid19 salgınından dolayı normal hayattaki şartlarımız ağırlaştı. Sevdiklerimize tutunmak için kendi normalimizin ötesini keşfetmek zorunda kaldık ve bu dönemden hepimiz önemli şeyler de öğrendik. Yeni bir yaşam biçimi, çalışma sistemine girdik. Küresel ekonomiyi ve toplumsal yaşamı derinden etkileyen pandemi sınavında, uluslararası pazarlarda çok ciddi daralmalar yaşanırken ülkemizin erken dönemde aldığı tedbirlerin faydasını gördük. Türkiye bu sınavı diğer ülkelere kıyasla daha az kayıpla geçirmeyi başardı. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde devletimiz ve hükümetimiz, bizler de Birecik Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Pandemi sürecine rağmen hizmetlerimizi hiç kesintiye uğratmadan sürdürdük. İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerimize azımsanmayacak hizmetlere imza attık. Vatandaşlarım, Fırat'ın İncisi Birecik'i marka şehir yapmak için durmaksızın çalışıyoruz. Model bir ilçe olan Birecik'e yepyeni bir çehre kazandırarak katma değeri yüksek bir Birecik hedefliyoruz. Belediyecilik hizmetlerimiz bölgesinde örnektir. Hedefimize odaklanarak ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Elde edilen başarı hepimizindir. Birecikli olmaktan gurur duyuyoruz. 2021 yılında çalışma tempomuzu daha da artırarak birkaç projelerimizi inşallah hayata geçireceğiz. Huzurun, kardeşliğin, barışın sembolü olan Birecik bölgesinde rol ve model gösterilmeye devam edecektir. İnşallah 2021 yılında Covid19 salgından kurallara uyarak hep birlikte kurtulacağız. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve hemşerilerimin yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

