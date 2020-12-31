Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaGaziantep kara yolunun 60. kilometresindeki yol ayrımında meydana geldi. Ş.S. idaresindeki 27 Z 9362 plakalı kamyonet, İ.K. yönetimindeki 27 AAG 064 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü İ.K. ile otomobildeki S.K. Z.K ile E.D. ve H.D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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