Şanlıurfa´da kısıtlamaya uyuluyor



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, alışverişlerini tamamlayarak yeni yılı geçirmek için evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Vali Abdullah Erin ise yılbaşı dolayısııyla kontrol noktasında görev yapan polislere baklava ikramında bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek kısıtlamanın başlamasıyla Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlar yeni yıla girmek için evlerine çekildi. Yılbaşına saatler kala vatandaşlar, yeni yıl sofrası için alışverişlerini kısıtlamanın başlayacağı saat 21.00´de tamamladı. Bu sırada zabıta ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı pazar ve kuru yemişçilerde denetim yaptı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl ile ana cadde ve sokaklar boşaldı. Kısıtlamadan muaf tutulan kişilerin dışında sokaklarda kimse kalmadı. Polis ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

VALİ ERİN POLİS NOKTASINI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte huzur ve güvenliği sağlayan polis ekiplerini unutmadı. Beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş´la Akabe yolu üzerindeki uygulama noktasına giden Vali Erin, burada görevli polis memurları ile tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutladı. Polislere baklava ikramında bulunan Vali Erin, yeni yılla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk günlerinden itibaren ülkemiz ve tüm dünya için tatsızlıklarla dolu günler getiren 2020 yılını noktalarken, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kazalar, yangınlar, sel baskınları, depremler, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız kısıtlamalar ve kaybettiğimiz hayatlarla hatırlayacağımız bir yılı geride bırakırken, alacağımız tedbirler, milletimizin hassasiyeti ve Allah´ın yardımıyla bu salgın hastalıktan kurtulacağımıza inanıyorum. Bu geceden başlamak üzere üç gün sürecek kısıtlamalara riayet ederek, salgının yayılmasını engelleme yolunda birkaç puan daha elde etmiş olacağız."DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-12-31 23:55:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.