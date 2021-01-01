Siverek´liler 2021´e silahla havaya ateş ederek girdi

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 2021 yılını silahla havaya ateş ederek kutladı.

İlçede yıllardır uygulanan yeni yıl kutlaması geleneğini değiştirmeyen vatandaşlar 2021 yılının ilk dakikalarında silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerin balkonlarından, çatıdan ve bahçeden dakikalarca havaya ateş açıldı. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında yaralanan olmadı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-01-01 00:17:22



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