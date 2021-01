Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor Siverek’te 2 yıldır yılbaşında üst üste arabasına mermi isabet etti

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaşa ait otomobil 2 yıldır üst üste yılbaşında havaya sıkılan mermilerin hedefi oldu. Mağdur vatandaş yetkililerden bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını istedi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde her yılbaşında adeta gelenek haline gelen havaya silah sıkma bu yıl da devam etti. Gece saat 00.00’ı gösterdiği sırada yaklaşık 30 dakika susmayan silahlar, adeta bir savaşı andırdı.

2 yıldır üst üste arabası mermilerin hedefi oluyor

Havaya sıkılan kör mermiler birçok vatandaşı da mağdur ediyor. O mağdurlardan biride Abdalağa Mahallesinde yaşayan İlyas Gizligöl oldu. 2021’in sabahında sokakta park ettiği arabasının sağ, ön camının kırıldığını fark eden Gizligöl, arabasını iyice incelediğinde, camına kör bir merminin isabet ettiğini fark etti.

Mağduriyeti ile ilgili açıklamada bulunan İlyas Gizligöl,” 2 yıldır araban yılbaşı kutlamalarında havaya sıkılan mermilerin hedefi oluyor. Geçen sene arabam bagaj kısmına, bu senede arabamın ön camına isabet edip, camı kırmış, 2 yıldır üst üste maddi zarara uğruyorum. Her yıl silah havaya silah sıkmanın engellenmesi gerekiyor, bunu da ancak yetkililer yapabilir. Sözde bu yıl tedbir amacıyla başka sokağa almıştım ama oda kar etmedi” Dedi

Gizligöl,”Her zaman ki gibi cana geleceğine mala gelsin diyerek kendimize teselli veriyoruz” diye konuştu

