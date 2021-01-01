Kentsel dönüşüm alanında binalar yükseliyor

Eyyübiye’de 4 etaptan oluşan toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında birinci etap çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Kuş, “Gayret edince her şey çok güzel oluyor. Gerçekten modern binalar ortaya çıkmış. İlk Etap 367 konut. İnşallah mart ayında ev sahiplerine teslim edilecek. Akabinde 2. 3. ve 4. etabımızı hayata geçireceğiz. Bu 4 etabın bitmesi halinde Eyyübiyemize 3 bin konutu kazandırmış olacağız” ifadelerini kullanıyor.

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