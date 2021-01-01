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Şanlıurfa´da iş insanının villası bir günde 2 kez soyuldu

DHA

Şanlıurfa´da iş insanının villası bir günde 2 kez soyuldu


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da iş insanı Abdulkadir Badıllı´ya ait villa, aynı günde 2 kez yüzleri maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Şüphelilerin villaya bahçe duvarından atlayarak girişleri ile kaçışları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Abdulkadir Badıllı'ya ait villaya aynı günde faklı saatlerde 2 kez hırsız girdi. Bahçe duvarından atlayan şüpheliler, kapı camını taşla kırarak girdikleri villadan bir cep telefonu ile bazı eşyaları alarak kaçtı. Sabah saatlerinde gittiği villasında hırsızlığı fark eden Badıllı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, villanın güvenlik kameraları inceledi.
Görüntülerden yüzü maskeli iki kişinin farklı saatlerde villaya geldikleri, kapıyı açmak için çabalamaları ile eşyalarla kaçış anları saptandı.
 Polis, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-01-01 16:02:58

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