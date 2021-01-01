Tüfeğini temizlerken kendini vurdu

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesindeki, Abdulkadir Erke (31) temizlemeye çalıştığı pompalı tüfeğin kazayla ateş almasıyla bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusretiye Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Erke, evinde kendisine ait pompalı tüfeğinin bakımını yapmaya başladı. Bu sırada yanlşılıkla tetiğe dokunan Erke'nin tüfeğinden çıkan saçmalar sağ bacağına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Abdulkadir Erke, yakınlarının çağırdığı ambulansia Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan Erken´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-01-01 16:08:55



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