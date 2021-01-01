Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir grup tiyatrocu koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek için yaya ve araç trafiğin yoğun olduğu caddelerde karton kutulara yazılı harfleri yan yana getirerek, maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Şanlıurfa´da şehir tiyatrosu oyuncuları, vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlem ve tedbirlere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Harflerin bulunduğu karton kutuları ellerine alarak, yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda ve araçların yoğun olduğu caddelerdeki kırmızı ışıkta yan yana dizilen oyuncular, koronavirüs mesajı verdi. Yaptıkları koreografi ile koronavirüse karşı, 'Maske, mesafe ve temizlik' mesajı veren tiyatro oyuncularını gören vatandaşlar, yaşananları cep telefon kamerasıyla kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-01-01 16:28:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.