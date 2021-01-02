Şanlıurfa’da 80 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 80 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor

İHA

Şanlıurfa’da 80 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da 80 saatlik sokağa çıkma devam ediyor.
Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor. Kentin en işlek noktaları olan Balıklıgöl Platosu, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda tedbirlere uyulduğu görüldü.
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksoy yeni yıla polis ve sağlık çalışanları ile girdi
YEREL HABERLER Aksoy yeni yıla polis ve sağlık çalışanları ile girdi
Türkiye-Suriye sınırının her iki yakasında yılbaşında pandemi sessizliği
YEREL HABERLER Türkiye-Suriye sınırının her iki yakasında yılbaşında ...
Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında koronavirüs mesajı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı tiyatroculardan cadde ortasında ...
Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
YEREL HABERLER Tüfeğini temizlerken kendini vurdu
Şanlıurfa´da iş insanının villası bir günde 2 kez soyuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da iş insanının villası bir günde 2 kez ...
Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla yılı kapattı
YEREL HABERLER Haliliye Beyaz Masa Servisi, yüzde 99 başarı oranıyla ...
Kentsel dönüşüm alanında binalar yükseliyor
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm alanında binalar yükseliyor
Şanlıurfa’da pandemi konulu farkındalık çalışması
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da pandemi konulu farkındalık çalışması
Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef oluyor Siverek’te 2 yıldır yılbaşında üst üste arabasına mermi isabet etti
YEREL HABERLER Her yıl başında aracı maganda kurşunlarına hedef ...
Şanlıurfa’da kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde denetim
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kısıtlamadan muaf tutulan iş yerlerinde ...
Beyazgül yeni yıla polis ve basın mensuplarıyla girdi
YEREL HABERLER Beyazgül yeni yıla polis ve basın mensuplarıyla girdi
Şanlıurfa yeni yılda sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Şanlıurfa yeni yılda sessizliğe büründü
Şanlıurfa’da güpegündüz hırsızlık anları kamerada Lüks villada 24 saat içinde iki hırsızlık olayı kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da güpegündüz hırsızlık anları ...
Şanlıurfalı kadınlar yaptıkları yöresel yemekleri 81 ile gönderiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfalı kadınlar yaptıkları yöresel yemekleri 81 ...
Siverek sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, yeni yıla silah sesleriyle girdi
YEREL HABERLER Siverek sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, yeni yıla ...
Yeni yıla girilirken görevi başındaki polisler unutulmadı Şanlıurfa’da polis yeni yılda yoğun önlem aldı Yeni yılda polise tatlı, çorba ve karanfil
YEREL HABERLER Yeni yıla girilirken görevi başındaki polisler ...
Şanlıurfa’da yeni yıl sessizliği havadan görüntülendi Şanlıurfa 2021 yılına sessiz girdi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeni yıl sessizliği havadan ...
Siverek´liler 2021´e silahla havaya ateş ederek girdi
YEREL HABERLER Siverek´liler 2021´e silahla havaya ateş ederek girdi
Şanlıurfa´da kısıtlamaya uyuluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kısıtlamaya uyuluyor
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Şanlıurfa Valisi ve belediye başkanlarından yeni yıl kutlaması
YEREL HABERLER Şanlıurfa Valisi ve belediye başkanlarından yeni yıl ...
Yılbaşını memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara koştu Şanlıurfa'da otogarda yoğunluk yaşandı
YEREL HABERLER Yılbaşını memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara ...
Yalçınkaya esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Yalçınkaya esnafla bir araya geldi
Şanlıurfa'da 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 66 kilogram uyuşturucunun ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X